Napoli-Genoa rinviata alle 18:00 per la positività al Coronavirus di Mattia Perin

La positività di Mattia Perin a poche ore da Napoli-Genoa ha stravolto i programmi in vista della partita di domani allo stadio San Paolo. La squadra ligure dovrà sostenere un nuovo giro di tamponi prima di scendere in campo contro gli azzurri. Solo dopo aver ricevuto l’esito dei test la Lega deciderà sul possibile rinvio della sfida o se ci saranno le condizioni affinché la partita si giochi regolarmente tra le due squadre.

Per il momento è stato deciso uno slittamento di tre ore per il calcio d’inizio. Il match, inizialmente in programma alle 15:00, si giocherà infatti alle ore 18:00. Il Genoa ha rinviato la partenza dopo la positività al Coronavirus dell’estremo difensore, assente all’allenamento proprio per alcune linee di febbre. La squadra è stata sottoposta ai tamponi e solo in serata riceverà l’esito. Il volo charter per Napoli, previsto inizialmente per le 15:00, è stato così rinviato a domani mattina, quando la squadra atterrerà a Capodichino. A sostituire Mattia Perin sarà eventualmente Federico Marchetti.

