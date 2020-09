Napoli, l’ex Leandro Rinaudo promuove la cessione di Kalidou Koulibaly: “È giusto che parta”

Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il Napoli adesso ha un’identità, il mercato che si è fatto negli ultimi anni è stato quello di individuare giocatori giovani che hanno esperienze importanti. Il Napoli si è assestato sulla parte alta della classifica, poi per raggiungere obiettivi diversi servirebbe altro. Koulibaly? Credo che sia arrivato a Napoli da sconosciuto, è diventato grande per merito suo, della piazza e gli allenatori che ha avuto tra i migliori difensori in circolazione. È giusto che parta, lo scorso anno non ha fatto un campionato come quello di qualche anno fa, credo che come ci sia un inizio debba esserci anche una fine”.

Effettivamente, la valutazione di Kalidou Koulibaly sul mercato è drasticamente scesa. Altro che 100 milioni di Euro. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato finora proposte di poco superiori alla metà, ma l’impressione è che il Napoli non potrà cedere il difensore a cifre faraoniche.

