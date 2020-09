Napoli-Genoa 1-0 all’intervallo: Hirving Lozano la sblocca, ma Lorenzo Insigne esce dolorante

Il Napoli scende in campo contro il Genoa senza paura. Al San Paolo Gennaro Gattuso sceglie una formazione estremamente offensiva: un 4-2-3-1 con Dries Mertens trequartista, affiancato da Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Prima da titolare per Victor Osimhen, che cerca di rendersi subito pericoloso di testa. Come a Parma, il nigeriano sembra non voler mai strafare e dialoga bene con i compagni. Non è però il numero 9 a partecipare all’azione che sblocca il match: all’11’ Dries Mertens serve con precisione Hirving Lozano che taglia sul secondo palo e batte Federico Marchetti. 8 minuti più tardi Lukas Lerager spaventa tutti sbagliando un rigore in movimento e poco dopo il messicano ha l’occasione di raddoppiare con un’occasione analoga a quella del goal, ma spedisce il pallone a lato di un soffio.

Nota dolente per il Napoli al 21′: Lorenzo Insigne accusa un fastidio muscolare al flessore ed è costretto a farsi sollevare da terra per lasciare il campo. Al suo posto Eljif Elmas. All’intervallo il punteggio rimane di 1-0 per gli azzurri.