TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik verso il sì alla Roma

“Dzeko, o così o così”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione del quotidiano piemontese Tuttosport in edicola. Il riferimento va ovviamente alla telenovela di mercato legata al bosniaco: “Milik s’è preso 48 ore per decidere, ma va verso il sì ai giallorossi. A quel punto, Edin diventerà bianconero e alla seconda giornata potrebbe affrontare subito la sua ex squadra”. Roma-Juventus è infatti in programma il 27 settembre, ma ad oggi è impossibile decifrare le formazioni del big match che si terrà all’Olimpico.

“Ibra, fai il diavolo!”: spazio in taglio alto al Milan che stasera a Dublino alle ore 20:00 debutta in Europa League: contro lo Shamrock Rovers Stefano Pioli si affiderà proprio a Zlatan Ibrahimovic per superare il secondo turno preliminare: “Con lui tutti diamo di più”. Menzione di merito anche per Andrea Pirlo e alla sua testi per il master da allenatore a Coverciano, dal titolo “Il calcio che vorrei”.

