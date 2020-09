GAZZETTA – “Milan vai col rock”: Zlatan Ibrahimovic contro lo Shamrock Rovers

“Milan vai col rock”. Questa l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, dedicata all’esordio in Europa League del Milan di Stefano Pioli. Alle 20:00 da Dublino riparte l’avventura del “Diavolo” in campo internazionale. Zlatan Ibrahimovic guiderà i rossoneri contro gli irlandesi dello Shamrock nel secondo preliminare di Europa League. Un appuntamento da non fallire: i gironi valgono infatti quindici milioni. Di spalla la rosea titola: “Il giorno di Dzeko”. “Milik-Roma, ci siamo. Edin potrà sbarcare subito alla Juventus”, si legge. Il polacco apre finalmente ai giallorossi e sta valutando se accettare l’offerta, mentre il bosniaco è pronto a firmare un biennale. Luis Suárez, intanto, resta in attesa.

“Inter-Vidal nuova via”, è l’altro titolo che il giornale propone di spalla. La rosa pesa duecento milioni anche a causa dei rientri eccellenti, come quelli di Ivan Perisic e Radja Nainggolan: saranno dunque necessarie delle cessioni prima di perfezionare altre operazioni in entrata. Su Antonio Candreva è piombato il Genoa: trattativa ben avanzata, e il sì può sbloccare Arturo Vidal.

