Calciomercato Napoli, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic ancora lontani dal rinnovo

Si continua a trattare con Elseid Hysaj per il suo rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il suo agente, Mario Giuffredi, è in stretto contatto con Cristiano Giuntoli per trovare un’intesa economica col Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il terzino albanese, che inizialmente era fermo sulla posizione di cambiare aria, sta valutando l’ipotesi di continuare con gli azzurri. Prima, però, bisognerà trovare l’accordo sulle cifre. Ci spera Gennaro Gattuso che stima molto il calciatore.

Anche Nikola Maksimovic avrebbe il desiderio di continuare a vestire la maglia azzurra, ma la trattativa per il suo rinnovo di contratto si è improvvisamente arenata. Non c’è ancora accordo tra domanda e offerta tra il club e il suo agente, Fali Ramadani. In questo momento c’è silenzio tra le parti, ma il contratto scade nel 2021 e quindi il tempo stringe. Al momento la cessione del serbo sembra esclusa.

