Calciomercato Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “I giocatori non devono mai essere trattenuti quando vogliono andare via”

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Vincenzo Pisacane, nuovo agente di Lorenzo Insigne succeduto di recente a Mino Raiola. “Lorenzo sta molto bene, è tranquillo, pensa che stia nascendo un Napoli forte. Io penso che la squadra abbia bisogno ancora di qualcosa ma è un mio pensiero”.

“Milik via? Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal Napoli. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen. Se dovesse andar via Koulibaly qualcosa in difesa andrebbe fatto, servirebbe anche un centrocampista. Io resto sempre dell’idea che i giocatori non debbano mai essere trattenuti quando vogliono andare via ma è corretto anche vendere alla giusta cifra”, ha aggiunto il procuratore. Insomma, è innegabile che nel prossimo futuro del Napoli ci siano diverse cessioni eccellenti. Lorenzo Insigne, però, rimane una certezza.

