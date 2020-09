TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik blocca tutto: vuole che il Napoli rinunci alla causa per partire

“Vicolo Dzeko”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport sulla trattativa che porterebbe l’attaccante in bianconero: “Il bosniaco è a Verona con la Roma, ma oggi vorrebbe evitare di giocare per essere a Torino già domani, Milik permettendo. Tutto è pronto per le visite mediche con la Juve, eppure Fonseca annuncia che Edin potrebbe scendere in campo”. Il polacco reclama il pagamento delle ultime due mensilità, vuole un documento nel quale Aurelio De Laurentiis rinuncerà alla causa per danno d’immagine ed infine il suo agente chiede il pagamento delle commissioni al trasferimento. Insomma, non sono pochi i nodi da sciogliere prima di dare il via libera alla serie di operazioni a catena.

Spazio in taglio laterale al colpo messo a segno dall’Atalanta sul mercato. Sam Lammers è atteso a Bergamo, il suo arrivo dal Psv è veramente ad un passo. Gli orobici sognano un’altra grande stagione.

