GAZZETTA – “Serie A, ti amo”: inizia il nuovo campionato italiano

“Serie A ti amo” è il titolo che campeggia al centro dell’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. L’attesa sta per terminare, torna il campionato italiano: si gioca. “Facciamo il tifo per il campionato della speranza”, commenta la rosea. Felici (ma distanziati): si parte con Fiorentina-Torino, poi Verona-Roma. Nicola Rizzoli assicura: “Falli di mano? Meno rigori leggeri”.

“Parma e Sassuolo al via con 1000 tifosi. L’Inter oggi fa le prove”. Il titolo in taglio basso introduce un altro tema fortemente caratterizzante di questo avvio di stagione. Dopo l’apertura di Vincenzo Spadafora, l’Emilia è stata la prima regione a mobilitarsi: già domani il Parma con il Napoli e il Sassuolo con il Cagliari giocheranno di fronte ad un migliaio di tifosi. In mille anche per l’amichevole di questa sera tra Inter e Pisa. Sul mercato tiene banco il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus, ma si attende che Arkadiusz Milik lasci il Napoli per approdare a Roma.

