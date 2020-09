Parma-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Parma-Napoli, match valido per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 20 settembre 2020, alle ore 12:30. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale.

Gli azzurri vogliono cominciare al meglio la stagione. I partenopei cercheranno di mettere da parte più punti possibili in campionato, così da tornare in Champions League. Stavolta Gennaro Gattuso guiderà la squadra sin dall’inizio e non ci saranno scuse per eventuali tonfi, anche se sul mercato sono state più le cessioni delle entrate. Il Napoli potrebbe schierare dal primo minuto Victor Osimhen, ma ci sono buone chance anche per Andrea Petagna. Indiscussa la presenza di Dries Mertens, che nell’ultima stagione è diventato il primo cannoniere della storia del club partenopeo.

