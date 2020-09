Parma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Dries Mertens fuori dai titolari

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Parma-Napoli, in programma domani 20 settembre alle 12:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret, secondo la rosea. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Da valutare ancora bene Dries Mertens. Ci sarà Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Matteo Politano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari ci sono gli ex Alberto Grassi e Roberto Inglese.

Probabili formazioni Gazzetta

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, Fabian; Insigne, Osimhen, Politano.

