TUTTOSPORT – Alvaro Morata chiamato a sostituire Cristiano Ronaldo: inizia la Champions League

“Morata, fai il CR7!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport sulla Juventus. In forma, carico e sempre decisivo in Champions League: lo spagnolo guida i bianconeri a Kiev nella prima europea della stagione. La spinta da parte di Andrea Pirlo: “Vincere al debutto è fondamentale”. C’è spazio nel taglio basso anche per i biancocelesti e i tedeschi con il titolo seguente: “Immobile-Haaland la sfida del gol”. Nella gara di Champions tra Lazio e Borussia Dortmund si sfidano infatti i due bomber, appartenenti a due generazioni diverse, ma entrambi con una grandissima capacità realizzativa.

Si parla anche dell’Inter con il titolo: “Carta Ninja per svoltare”. Domani la sfida al Borussia Moenchengladbach in Champions League. Recuperato il belga, che potrebbe tornare molto utile per uscire dalla crisi nella quale è entrata la squadra. Al terzo tentativo di fila, l’Inter dovrà riprovare a raggiungere gli ottavi di finale della massima competizione europea.

