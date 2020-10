CDS – Maurizio Sarri verso la Fiorentina: Rocco Commisso indeciso tra l’ex Napoli e Luciano Spalletti

“Pirlo, debutto rovente”, titola oggi il Corriere dello Sport. Il tecnico bianconero, ancora senza Cristiano Ronaldo, debutterà questa sera da allenatore in Champions League e lo farà tenendo il campione argentino Paulo Dybala sulla corda fino all’ultimo minuto. “Paulo si è arrabbiato, ma è fermo da 3 mesi”, la risposta di Pirlo in conferenza alla domanda sul mancato impiego a Crotone. Oggi “la Joya” potrebbe nuovamente sedersi in panchina per lasciare spazio ad Aaron Ramsey.

Viola, Giuseppe Iachini a rischio. La suggestione è Maurizio Sarri. Non c’è pace sulla panchina della Fiorentina, con il tecnico che pare essere sempre più a rischio. Il patron Rocco Commisso non ha gradito gli ultimi risultati, tra cui la rimonta subita contro lo Spezia e starebbe pensando ad un cambio. Maurizio Sarri è un ‘idea, ma in corsa resta anche Luciano Spalletti. In casa Napoli, intanto, è vicino il ritorno di Lorenzo Insigne: la linea scelta dalla società è quella della prudenza, il capitano dovrebbe tornare in campo domenica per il derby contro il Benevento del fratello.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.