Il legale Mattia Grassani torna sulla sentenza di Juventus-Napoli: “Ho pensato che non fosse vera”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha fatto il punto della situazione dopo la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Il Napoli venerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del reclamo in primo grado, ma soprattutto con un voluminoso dossier fatto dalla Procura Federale su cui il giudice sportivo ha fondato parte della decisione. (…) Dopo aver letto una volta la sentenza ho pensato che non fosse vera, che non fosse veramente quello l’impianto motivazionale che ha spinto il giudice a comminare la più grave delle sanzioni”.

“(…) Dire che il Napoli solo alle 14:13 della domenica ha avuto chiaro il suo divieto a viaggiare e che dopo quell’ora non si sarebbe potuto organizzare la trasferta è sbagliato. Già il sabato erano arrivati al Napoli documenti dalle ASL. Il giudice Mastrandrea non ci può dire che il Napoli non aveva più intenzione di partire per Torino perché le carte dimostrano il contrario. Inoltre a quell’ora, se il provvedimento fosse stato positivo, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente organizzare una trasferta, con la disponibilità della compagnia aerea e la possibilità di recuperare i giocatori e arrivare a Torino con 2-3 ore di anticipo. (…) La quarantena assorbe qualsiasi possibilità di spostamento, anche per scendere sotto casa, figuriamoci per una trasferta di 1.600 km tra andata e ritorno, entrando in contatto con una moltitudine di soggetti. (…) Ritengo che già in secondo grado sia difficile perpetrare questo torto ai danni del Napoli”.