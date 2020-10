Marco Tardelli commenta: “Gennaro Gattuso è sincero, ha fatto breccia nei cuori del Napoli con la verità”

Marco Tardelli, ex centrocampista della Nazionale campione del Mondo a Spagna 1982, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. “Che impressione mi sta facendo la Juventus? Un cantiere aperto. Forse anche un po’ troppo. Rispetto alle altre che sono in testa, la Juve è quella più indietro. Il problema più evidente è che al momento non ha ancora il gioco dominante sulle altre che negli anni è stato fondamentale per vincere i campionati. Se Rino ha ragione? È difficile da dire, perché quando vai a giocare a Torino non sei mai favorito, soprattutto se c’è Ronaldo che due settimane fa sarebbe stato della partita. Detto questo, Gattuso è uno sincero, quindi gli credo. “.

“Pirlo sta provando tanto e in questo momento è in difficoltà, ma bisogna avere pazienza. Il suo non è un stato salto nel buio, un bel salto di sicuro. Ha bisogno del sostegno della società e dei giocatori più esperti. In tanti hanno iniziato presto a fare gli allenatori: ad alcuni è andata bene, ad altri male. Andrea deve essere aspettato, rispettato e aiutato. Se ci vuol credere e se si ha visione. È ancora presto dare giudizi definitivi. Un periodo di adattamento è anche fisiologico. Napoli? Sta facendo bene. Vedo giocatori che credono molto nell’allenatore e si divertono a giocare. È importante. Gattuso con la sua solita verità e parlar chiaro ha fatto breccia nei loro cuori”.