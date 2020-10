Cesare Prandelli ci crede: “Il Napoli deve togliere la maschera e puntare dritto allo scudetto”

in

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, commentando l’andamento della squadra di Gennaro Gattuso. “Contro l’Atalanta abbiamo visto un Napoli perfetto, squadra di Gasperini in balia dei ragazzi di Gattuso: la formazione azzurra ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi. L’Atalanta è sempre squadra molto pericolosa, grandi meriti a Gattuso per lo sviluppo del gioco”.

“Il Napoli a mio avviso deve togliere la maschera e puntare dritto allo scudetto. Ho sempre sostenuto e l’ho spesso detto che se fosse rimasto Koulibaly, questa squadra poteva essere da tricolore. Ricordate? E dunque lo ribadisco con forza. Bakayoko? E’ un centrocampista che mi piace tantissimo, Gattuso tra l’altro lo conosce bene per averlo allenato al Milan. Juventus? Il Napoli se la giocherà, ha gli interpreti giusti per ripartire e per fare possesso: è una squadra completa che può lottare contro tutti”.