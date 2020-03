TUTTOSPORT – “Agnelli, ma cosa dici?”

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre in prima pagina con una strigliata ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus: “Agnelli, ma cosa dici?”. Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri riguardo all’Atalanta e alla legittima presenza della Dea in Champions League, si è sollevato un polverone nazionale. Spazio ovviamente all’emergenza del Coronavirus e allo scambio che si starebbe preparando tra Inter e Torino, che vedrebbe protagonisti Armando Izzo e Andrea Pinamonti.

Il campionato riprenderà in giornata, ma a porte chiuse. Si svolgeranno, in questo weekend, i 5 recuperi delle partite rinviate la settimana scorsa. Anche le coppe europee si disputeranno a porte chiuse, mentre ci sono ancora dubbi sulla prossima sosta per le Nazionali. L’Italia dovrebbe giocare due amichevoli all’estero contro Inghilterra e Germania. Difficilmente sarà convocato Alex Meret, che oltre ad aver perso il posto da titolare nel Napoli sta accusando dei problemi fisici. Prevedere il futuro in questi giorni appare molto difficile, ma in teoria l’unica gara a porte chiuse degli azzurri in campionato sarà quella con la SPAL.