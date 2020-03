CDS – Napoli, le situazioni di Hirving Lozano e Arkadiusz Milik sono complicate

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente della Juve, sull’Atalanta ed il ruolo della Dea all’interno della Champions League. Parole che hanno scatenato una bufera social sull’argomento legato alla riforma della stessa competizione europea. Spazio anche alla situazione in casa Roma e all’imminente cambio di proprietà, alle parole di Steven Zhang e l’arresto di Ronaldinho.

In casa Napoli si parla invece di Hirving Lozano, pagato più di 40 milioni e che fatica ad inserirsi. Per l’ex PSV potrebbe aprirsi lo scenario di cessione in estate. Da un lato c’è Ancelotti che potrebbe richiederlo per il suo Everton, mentre dalla Spagna arrivano voci di un Atletico Madrid interessato. Problemi anche con Arkadiusz Milik che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e che in caso di mancato rinnovo potrebbe finire sul mercato. Le trattative per il rinnovo sono ormai saltate dopo che l’attaccante ha rifiutato l’ultima offerta da 4 milioni di Euro a stagione. Le offerte dei potenziali acquirenti non mancano.