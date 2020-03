Napoli, tre nuovi infortuni: Lorenzo Insigne, Nikola Maksimovic e Diego Demme si fermano in allenamento

Tre nuovi infortuni in casa Napoli, che vanno ad aggiungersi a quello occorso ieri ad Alex Meret e a quello di lunga data di Kevin Malcuit. Come riferito dalla società nel report dell’allenamento odierno, Lorenzo Insigne e Nikola Maksimovic hanno terminato anzitempo la partitina finale della seduta a causa di un risentimento muscolare. Anche Diego Demme ha abbandonato l’allenamento, ma non per un problema di carattere muscolare, bensì per un trauma contusivo al ginocchio.

Il caso vuole che il Napoli sarà tenuto a riposo in questo weekend e quindi tutti gli elementi avranno possibilità di recuperare. Nella speranza che, ovviamente, la settimana prossima non ci siano altre sorprese sui calendari. Il Napoli non sa quando giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ma sicuramente disputerà il match di Champions con il Barcellona. Dries Mertens rappresenta attualmente una delle principali risorse della rosa. Il belga cercherà di superare quanto prima Marek Hamsik in termini di goal, diventando il maggiore cannoniere della storia del Napoli.