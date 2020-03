Napoli, il futuro di Kalidou Koulibaly: in campo il 22 marzo contro la SPAL

Kalidou Koulibaly sembra correre veloce verso il pieno recupero. Nella giornata di oggi il difensore senegalese si è allenato in parte in gruppo, ma solo per poco tempo, perché poi ha svolto un lavoro personalizzato. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è previsto per lunedì prossimo il rientro in squadra definitivo, visto che negli ultimi allenamenti il giocatore ha dato risposte positive. Il Napoli riposerà in questo weekend e tornerà a giocare solo venerdì della settimana prossima contro l’Hellas Verona, in trasferta. Kalidou Koulibaly non dovrebbe partire titolare al Marcantonio Bentegodi, tantomeno sarà complicato schierarlo dal primo minuto nel match decisivo con il Barcellona. L’ipotesi più concreta è quella di rivederlo dall’inizio il prossimo 22 marzo con la SPAL. Molti tifosi, però, temono che ormai il giocatore abbia gettato la spugna e si sia arreso all’idea di una prossima cessione. Sarebbe inevitabile in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.