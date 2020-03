Calciomercato Napoli, Siviglia e Valencia tentano José Callejon che fatica a rinnovare

Dopo 7 anni al Napoli il contratto di José Callejon sta andando in scadenza e in estate il giocatore potrebbe andar via a parametro zero. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, comunque, a dicembre c’è stato un faccia a faccia importante tra lo spagnolo e il presidente Aurelio De Laurentiis, in cui i due si sono ribaditi stima reciproca. La volontà di vedersi ancora per parlare di rinnovo c’è. Nelle prossime settimane dovrebbe svolgersi un nuovo summit tra l’agente Manuel Garcia Quilon e il club azzurro. Intanto, però, nel caso in cui non dovesse esser raggiunta un’intesa per il prolungamento, l’esterno avrebbe già pronte delle alternative interessanti. Siviglia e Valencia avrebbero già avvicinato il calciatore, che non disdegnerebbe un ritorno in patria. Dries Mertens è prossimo al rinnovo. In caso di successo, potrebbe essere proprio il belga a convincere il compagno di squadra a chiudere insieme la carriera all’ombra del Vesuvio.