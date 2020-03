Paolo Del Genio contro la Coppa Italia estiva: “Chi mandiamo a fare i preliminari di Europa League?”

L’idea di giocare gli ultimi atti della Coppa Italia in estate sembra non piacere proprio a nessuno. Il Napoli aveva maturato un buon risultato nella gara d’andata della semifinale contro l’Inter e doveva giocare il ritorno in casa. Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, si è pronunciato in merito ai microfoni della trasmissione “Radio Goal”. “Non si può giocare la Coppa Italia ad agosto, mi meraviglio solo che qualcuno l’abbia pensato. Chi mandiamo noi come Italia a fare i preliminari di Europa League a luglio? Ancora non sappiamo se la finale di Coppa Italia sarà tra due squadre che avranno già ottenuto il piazzamento europeo. Con il discorso sesto posto in competizione tra Napoli e Milan, chi ci va a fare i preliminari? Come hanno fatto a scrivere questa cosa? Se l’errore però è stato fatto da chi sta in Lega e non da giornalisti siamo messi davvero male”.