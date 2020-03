Napoli, problema fisico per Alex Meret: la Nazionale è lontanissima

in

Il periodo nero di Alex Meret tende a non finire mai. Il portiere azzurro, scivolato alle spalle di David Ospina nelle gerarchie del Napoli, non si è allenato con il gruppo a causa di un fastidio dopo una contusione. A riferirlo è la SSC Napoli nel suo bollettino medico: “Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”.

L’estremo difensore non gioca da tempo e ormai le chance di conquistare la maglia da terzo portiere agli Europei ai danni di Pierluigi Gollini sono remote. Anche perché da alcune settimane il ct può scegliere pure fra Mattia Perin e Alessio Cragno, che prima erano indisponibili. Il futuro di Alex Meret è un’incognita e non si esclude la sua partenza in estate.