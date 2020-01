TUTTOSPORT – A Napoli “CR7 non basta”, ma si parla anche di Fernando Llorente e Dries Mertens

La prima pagina di Tuttosport apre oggi dando spazio alla grandissima impresa del Napoli che ha battuto per 2-1 la Juventus, al San Paolo. “CR7 non basta” è il titolo scelto dal giornale piemontese Maurizio Sarri frusta la Juve. Napoli, che orgoglio. Prima sconfitta in campionato per la “Vecchia Signora”. In taglio alto si parla tragica morte della leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. “Addio Kobe“, la leggenda del Basket scomparsa nello schianto del suo elicottero. Perite con lui altre otto persone, fra le quali Gianna Maria, una delle quattro figlie.

Per quanto riguarda il mercato del Napoli, vengono analizzate le situazioni di Fernando Llorente e Dries Mertens. “È stato tolto dal mercato Llorente, nonostante sia stato contattato da diverse società, in particolare Barcellona e Inter: il Napoli non si fida delle condizioni fisiche di Mertens e non vuole prendere altri attaccanti centrali a gennaio. La posizione del belga è controversa: vorrebbe firmare l’ultimo contratto della carriera con il Napoli, ma continua ad ascoltare le offerte come quella del Monaco (5 milioni a stagione, più un bonus da 6 milioni alla firma)”.