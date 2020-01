Maurizio Sarri non accetta la sconfitta contro il Napoli: “Ha fatto il minimo per vincere”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato la sconfitta sul campo del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico non ha accettato la sconfitta. “Siamo stati passivi, nell’azione del gol e in tutta la partita. Abbiamo fatto una gara sottoritmo, pensando di poter vincere camminando e tocca 5 volte il pallone. Mentalmente è stata una partita estremamente blanda. Mi sembra una partita sbagliata, a livello di approccio, di intensità nell’interpretazione mentale e fisica. Non possiamo essere quelli di stasera. C’è la consapevolezza di aver sbagliato e perso un match contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere”.

“Riguardo al mio ritorno al San Paolo è chiaro che prevalga la partita e uno cerca di estraniarsi da tutto e da tutti per spendere energie solo sulla partita, ma è chiaro che per me Napoli rappresenta una tappa fondamentale. È piacevole ed emozionante tornarci. (…) Non mi rode aver perso col Napoli, sinceramente no. Sono contento per i ragazzi, a cui rimarrò affezionato per sempre. Se proprio devi perdere almeno sono contenti i ragazzi. Al gruppo azzurro devo molto, quindi se si toglie dai problemi sono contento. Avrei preferito che cominciassero da una settimana, però…”.