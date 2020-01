GAZZETTA – “Ringhio riapre tutto”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette in prima pagina il titolo “RInghio riapre tutto”. Il Napoli si ritrova e supera la Juventus per 2 a 1, grazie alle reti di Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne. Inutile la rete nel finale di Cristiano Ronaldo: troppa poca Juventus ieri sera, gli azzurri si aggiudicano l’intera posta in palio e provano a svoltare la stagione. L’Inter, frenata a Cagliari da una rete di Radja Nainggolan nel finale, guadagna un solo punto rispetto ai bianconeri, portandosi a -3. Espulso Lautaro Martinez, che salterà il derby.

“… e la Lazio si salva nel derby papera!”. Questo, invece, il titolo in taglio basso sul derby di Roma giocato ieri pomeriggio all’Olimpico. Una partita condizionata da due errori grossolani dei portieri nella prima frazione: il primo è di Thomas Strakosha, con un’uscita in ritardo che permette a Edin Dzeko di colpire di testa a porta sguarnita. Poi Pau Lopez riesce addirittura a fare peggio, colpendo con un pugno un pallone destinato fuori, rimettendolo in gioco e lasciandolo nella disponibilità di Francesco Acerbi, che pareggia.