TUTTOSPORT – “3 per lo scudetto”

in

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre dando risalto alla vittoria della Juventus ai danni del Genoa: “3 per lo scudetto”. La Juventus, in grande crescita, domina a Marassi con le perle di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Inutile il gol di Andrea Pinamonti per il Genoa. Maurizio Sarri resta così a +4 sulla Lazio di Simone Inzaghi.

In casa Napoli, intanto, si parla solo di Victor Osimhen. Il quotidiano racconta così il viaggio dell’attaccante del Lille verso la città partenopea. “‘Perché non facciamo un salto a Napoli’, una domanda a bruciapelo che un ragazzo ventunenne di nome Victor rivolge al suo agente Didier Frenay. ‘E’ una bella idea, domani partiamo’, pare sia stata la risposta del manager belga, che vive a Montecarlo, dove lo aveva raggiunto il suo assistito appena rientrato da Lagos. Di lì a Nizza è un tiro di schioppo e con il servizio aerotaxi, il volo fino a Capodichino dura al massimo un’ora e mezza”.