Atalanta-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Atalanta-Napoli, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo giovedì 2 luglio 2020, alle ore 19:30. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale.

Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in casa con la SPAL, che ha portato al goal anche José Callejon e Amin Younes. I partenopei cercheranno di mettere da parte altri punti in campionato, sperando di poter scavalcare proprio gli orobici nelle prossime settimane. Il Napoli sogna ancora di agganciare l’Europa che conta, anche se è molto difficile. Tra i pali dovrebbe tornare David Ospina. Nell’Atalanta, invece, si prospetta la prima da titolare per Josip Ilicic dopo il lockdown. Occhio all’ex Duvan Zapata, ormai scatenato sul fronte delle realizzazioni.