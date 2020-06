Calciomercato Napoli, Valter De Maggio è sicuro: “Victor Osimhen sta strattando, si può chiudere da un momento all’altro per Cengiz Under”

Valter De Maggio ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso di “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il giornalista si è soffermato sui possibili colpi in attacco del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Il Napoli sta lavorando sul mercato in entrata, Victor Osimhen starebbe trattando con il club azzurro e questo avrebbe dato molto fastidio alla sua società d’appartenenza, che non ha preso bene nemmeno l’acquisto di Loïc Remy da parte del Benevento”.

“Quello che posso dire, in questo momento, che la società sta lavorando anche sul mercato degli esterni. Può chiudere da un momento all’altro per Cengiz Under della Roma, che tanto piace al club partenopeo, ma stanno valutando tanti altri calciatori per l’attacco. Si parla anche di Josip Ilicic, un altro giocatore che piace sempre alla società per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione agonistica. Staremo a vedere, il mercato attualmente è molto in fermento”.