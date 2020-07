GAZZETTA – Napoli, Victor Osimhen cena con Gennaro Gattuso: pronti 50 milioni

“Osimhen cena con Gattuso. Napoli, pronti 50 milioni”. Così scrive in pagina La Gazzetta dello Sport di oggi, che spiega come gli azzurri provano a rispondere a Inter e Juventus. “Capolavori Juve”: i bianconeri passano al Ferraris con il punteggio di 1-3, con un gol più bello dell’altro. Prima il mancino di Paulo Dybala, poi il destro di Cristiano Ronaldo e infine il mancino di Douglas Costa. Per le statistiche il gol nel finale di Andrea Pinamonti del Genoa. Rossoblù battuti da tre opere d’arte.

Si parla della lotta alo scudetto “Carica Immobile. La Lazio rimonta e resta in scia”. Prima della Juve in campo la Lazio. Vittoria in rimonta dei biancocelesti a Torino. Apre Andrea Belotti su rigore, poi Ciro Immobile e Marco Parolo regalano l’1-2 a Simone Inzaghi. “Con Pirlo l’Italia di Lippi ha 13 tecnici mondiali”: da Pippo Inzaghi a Fabio Cannavaro, passando per Massimo Oddo e Fabio Grosso. Più di mezza Nazionale del 2006 in panchina. Spazio anche al mercato: l’Inter vuole Sandro Tonali, mentre il Milan è pronto a riscattare Ante Rebic.