Tutti pazzi per Federico Chiesa: “Riparte, sempre, come un indemoniato”

Federico Chiesa non segnava da ottobre e ha scelto lo stadio San Paolo per tornare in rete. Tanti i tiri nello specchio senza trovare il goal, negli ultimi mesi. Ieri l’esterno della Nazionale ha persino avuto l’occasione di realizzare una doppietta. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7 perché “Riesce a trovare il bersaglio alla prima vera conclusione”. Stesso voto di Tuttosport, per il quale c’è anche tutto il resto e rappresenta una spina nel fianco. L’8 arriva dal Corriere dello Sport: “Riparte, sempre, come un indemoniato”. Firenzeviola.it, uno dei principali portali di informazione sui gigliati, gli ha dato 7,5. “Un goal alla Romario!”, hanno esclamato i telecronisti di Espn dopo lo 0-1 di ieri sera. Una conclusione di punta che ricordava proprio quelle dello storico brasiliano. Federico Chiesa si è preso meritatamente la scena a Napoli e ora guarda al futuro: l’Europeo da protagonista, poi il mercato gli regalerà una nuova destinazione.