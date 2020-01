GAZZETTA – “Perché Sebastiano Luperto a sinistra per poi spostarlo dopo 30 minuti?”

Il Napoli è in crisi e nelle prossime partite rischia grosso. Martedì potrebbe essere già fuori dalla Coppa Italia, poi in campionato ospiterà la Juventus. Gli ottavi di Champions con il Barcellona sono configurabili ormai allo sfizio di una passerella. “Il Napoli non c’è più” è il titolo presente in taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, che evidenzia come la squadra sia tornata in ritiro già ieri sera.

La corsa per lo scudetto, invece, comprende proprio la Lazio che ha praticamente preso il posto del Napoli. “Il triangolo scudetto”, titola la rosea, che attacca il tecnico azzurro Gennaro Gattuso. “Può starci l’attenuante dell’assenza di Koulibaly in difesa, ma dovrebbe spiegare, Gattuso, che cosa ha significato schierare Luperto sulla fascia sinistra per poi riportarlo al fianco di Manolas dopo 30 minuti e tanta sofferenza. Certe scelte restano discutibili, a prescindere”, si legge sul quotidiano. Martedì il primo vero verdetto stagionale.