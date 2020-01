Calciomercato Napoli, Allan vicino al rinnovo nonostante la crisi

Non ha brillato per nulla contro la Fiorentina. Da presunto capo della rivolta di novembre, anche Allan è finito in crisi. Il goal col Sassuolo prima di Natale è solo fumo negli occhi. Al momento del cambio nel match con i viola il giocatore ha anche avuto una reazione rabbiosa e se n’è andato direttamente negli spogliatoi. I tifosi lo hanno notato subito e lo stanno contestando sui social. Tuttavia, l’intenzione del brasiliano sarebbe quella di restare a Napoli e si sta trattando per il suo rinnovo di contratto. I suoi manager sono stati in Italia, hanno parlato con Cristiano Giuntoli e l’intesa è stata quasi raggiunta. Le sirene parigine sono un ricordo ormai lontano, anche perché il rendimento del centrocampista sta lasciando alquanto a desiderare. Discorso simile per Fabian Ruiz, cercato dal Real Madrid, ma che potrebbe uscire dai radar delle “merengues”. Per lo spagnolo l’avventura a Napoli sembra comunque destinata a finire presto.