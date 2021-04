Torino-Napoli 0-2: gli azzurri scavalcano la Juventus al quarto posto per la differenza reti

Il Napoli si ritrova a Torino per giocarsi, contro i granata, chance concrete di agguantare il quarto posto. Gennaro Gattuso premia Tiémoué Bakayoko e Victor Osimhen e la doppia scelta viene ripagata. All’11’ Piotr Zielinski appoggia all’ivoriano che dopo essersi liberato del pressing avversario trova una bella conclusione da fuori area, disegnando una traiettoria imprendibile per Salvatore Sirigu. Appena due minuti dopo gli azzurri riescono persino a raddoppiare e l’azione parte direttamente dall’area partenopea. Victor Osimhen agguanta il pallone nella metà campo azzurra e si lancia in profondità facendosi beffe di Nicolas N’Koulou. Nel tentativo di accentrarsi prima di liberare il tiro, il nigeriano finisce con lo spedire il pallone sul collo del piede del difensore, che tradisce così il suo stesso portiere. Il Torino non riesce a pungere. Matteo Politano sfiora il terzo gol al 32′ e Piotr Zielinski colpisce il palo al 39′.

A inizio ripresa Alex Meret è provvidenziale nell’opporsi col piede a Cristian Ansaldi. Victor Osimhen sfiora in un paio di occasioni la doppietta, ma Salvatore Sirigu si fa trovare pronto. Il legno ferma anche Lorenzo Insigne al 60′. Nemmeno dopo i cambi e con la superiorità numerica generata dal secondo giallo a Rolando Mandragora arrivano altri gol. Il risultato rimane quindi inchiodato sullo 0-2, che permette al Napoli di piazzarsi al quarto posto a pari punti con la Juventus, ma col vantaggio della differenza reti migliore.