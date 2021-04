Pagelle Torino-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Piotr Zielinski “si fa sempre trovare libero e gioca con precisione”

Il Napoli ha battuto per 0-2 il Torino in trasferta. In gol Tiémoué Bakayoko e Victor Osimhen nel primo tempo. La scalata degli azzurri verso il quarto posto sta riuscendo. Al momento il Napoli ha superato la Juventus per la differenza reti e si trova in zona Champions. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Zielinski 7 – Uomo ovunque sulla trequarti d’attacco, si fa sempre trovare libero e gioca con precisione, spesso di prima intenzione. Un palo interno gli nega la gioia del gol che avrebbe meritato.

Osimhen 7 – Gattuso lo manda in campo per sfruttare la sua fisicità e velocità, cosa che fa in occasione del raddoppio scippando palla a Nkoulou e trovando in maniera fortunata il gol dopo una galoppata di quaranta metri. Coi movimenti e i duelli mette in difficoltà i granata, ma spreca un paio di buone occasioni davanti a Sirigu.

Di Lorenzo 6,5 – Proiezione offensiva costante per l’esterno, sempre pronto a rifinire le azioni d’attacco per i compagni o in prima battuta. In difesa non soffre.