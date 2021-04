Torino-Napoli 0-2 all’intervallo: Tiémoué Bakayoko e Victor Osimhen ripagano la fiducia di Gennaro Gattuso

Il Napoli si ritrova a Torino per giocarsi, contro i granata, chance concrete di agguantare il quarto posto. Gennaro Gattuso premia Tiémoué Bakayoko e Victor Osimhen, che di rado figurano nella formazione titolare. La doppia scelta viene ampiamente ripagata. All’11’ Piotr Zielinski appoggia all’ivoriano che dopo essersi liberato del pressing avversario trova una bella conclusione da fuori area, disegnando una traiettoria imprendibile per Salvatore Sirigu.

Appena due minuti dopo gli azzurri riescono persino a raddoppiare e l’azione parte direttamente dall’area partenopea. Victor Osimhen agguanta il pallone nella metà campo azzurra e si lancia in profondità facendosi beffe di Nicolas N’Koulou. Nel tentativo di accentrarsi prima di liberare il tiro, il nigeriano finisce con lo spedire il pallone sul collo del piede del difensore, che tradisce così il suo stesso portiere. Il Torino non riesce a pungere. Matteo Politano sfiora il terzo gol al 32′ e Piotr Zielinski colpisce il palo al 39′. All’intervallo il risultato è dunque di 0-2 a favore del Napoli.

