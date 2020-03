TicketOne, ecco cosa succede a chi ha comprato i biglietti delle partite rinviate per Coronavirus

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, ha parlato Amedeo Bardelli, responsabile area sport Ticket One, che ha spiegato cosa sta succedendo con l’emergenza Coronavirus. “Biglietti Juve-Milan? La partita è seguita da tempo. È un altro caso tipo Juve-Inter e anche qui il club bianconero deve decidere cosa fare. Sforzo organizzativo è imponente. Non abbiamo mai affrontato rimborsi così numerosi. Tutto quello che deve essere rimborsato va fatto attraverso i canali dove è stato effettuato l’acquisto. C’è da fare un viaggio a ritroso, direttamente a ogni punto vendita. La Juve vende tantissimo sul web, quindi è facile la restituzione dell’importo ai tifosi. A breve verrà rimborsata la partita della Cremonese. Per chi vende biglietti per eventi il danno economico è un calcolo incalcolabile. Pensate ai concerti, i piccoli spettacoli, basta guardare il nostro sito. Per noi è una grave perdita. Non ho una statistica dei biglietti venduti per Barcellona-Napoli. Adesso ho visto che le partite di Europa League si giocheranno a porte chiuse. La probabilità che al Campo Nou si giochi a porte chiuse è alta”.