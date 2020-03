Emergenza Coronavirus: possibile stop di 30 giorni alla Serie A

Le ultime notizie sull’emergenza del Coronavirus parlano di un’indicazione del gruppo di lavoro voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si dovrebbero evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Come riporta l’Ansa, sarebbe una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese. Non è ancora chiaro se sia consentito giocare almeno a porte chiuse. Se il campionato dovesse effettivamente fermarsi per un mese, a quel punto non avrebbe senso cercare di terminarlo prima dell’Europeo. Bisognerebbe giocare anche in estate.

Ci troviamo di fronte a un caso più unico che raro. Il calcio passa così in secondo piano. Intanto, anche Juventus-Milan di Coppa Italia è stata rinviata a data da destinarsi. Si attendono dunque novità per quanto riguarda Napoli-Inter, mentre la gara di ritorno col Barcellona in Champions si disputerà a porte chiuse.