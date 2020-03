Parla l’agente Dario Canovi: “Il Napoli non vuole perdere Arkadiusz Milik. Una follia mettere in discussione Gennaro Gattuso”

L’agente Dario Canovi ha parlato di diversi temi d’attualità relativi al futuro del Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. “Secondo me il Napoli non vuole perdere Milik, ma purtroppo i contratti si devono rinnovare prima, non ad un anno e mezzo dalla fine. O lo firmi adesso o non lo firmi più. Io lo terrei, ma bisogna vedere se pensano ad altri. Hanno preso Petagna, ma, con tutto il rispetto, Milik è superiore. Rinnovo di Gattuso? Rischiano che trovi collocazioni anche piazze con contratti più vantaggiosi. Il Milan, grazie a lui, è arrivato in Europa League. E non aveva una squadra forte come quella di quest’anno. È una follia poterlo mettere in discussione”.

Il rinnovo di Gennaro Gattuso era legato alla qualificazione in Champions League, obiettivo lontanissimo sin dal suo approdo, ma comunque non impossibile oggi. Il mister potrebbe vincere la Coppa Italia rimpolpando la bacheca azzurra dopo 5 anni di vuoto.