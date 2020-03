CDS – “Ipotesi di giocare Napoli-Inter senza pubblico al San Paolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo “Inter spaccatutto“. Giuseppe Marotta sfida la Lega: “Prima con la Sampdoria, o si va in giudizio”. Il Prefetto di Torino ha rinviato la semifinale di Coppa Italia: “Vietata Juventus-Milan“. In taglio alto spazio alla proposta del Governo, gli scienziati: “Sport, un mese a porte chiuse”. Spazio anche alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter: “Ipotesi di giocare Napoli-Inter senza pubblico al San Paolo”. Nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis aveva fatto intendere di non voler rinunciare all’incasso della semifinale e di essere disposto a chiedere il rinvio della partita. La preoccupazione maggiore, comunque, riguarda il futuro. La situazione è già problematica e l’Inter pretende di recuperare le partite rispettando l’ordine cronologico del calendario. Prima la Sampdoria, quindi, poi la Juventus. L’aria è molto tesa. Il timore è che il campionato possa rimanere addirittura bloccato per diverse settimane.