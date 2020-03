TUTTOSPORT – “Coppa Italia, si gioca solo Napoli-Inter ma Juve-Milan è rinviata!”

“Un mese senza tifosi. Porte chiuse!“. Tuttosport titola così in prima pagina e apre con l’argomento dominante: l’emergenza Coronavirus. Si legge ancora: “Coppa Italia, si gioca solo Napoli-Inter ma Juve-Milan è rinviata!”. Sempre di spalla: “Inter-Lega, scontro totale“. In taglio alto un messaggio per la madre di Cristiano Ronaldo colpita da un ictus: “Forza, mamma Dolores“.

Non mancano le polemiche su quanto sta accadendo intorno al calcio italiano. Mentre la UEFA sta disponendo di far giocare moltissime partite a porte chiuse, in Serie A regna il caos in quanto alcune squadre non vorrebbero rinunciare agli incassi. Bisogna ancora capire cosa succederà con Napoli-Inter di Coppa Italia e quali partite si giocheranno nel fine settimana. Il calendario potrebbe non seguire più un percorso lineare, motivo per il quale l’Inter vorrebbe recuperare la gara con la Sampdoria prima di quella con la Juventus. Gli stessi liguri rischiano di rimanere fermi per un paio di mesi considerando la sosta per le nazionali.