Superlega: ecco come sarebbe il nuovo progetto europeo nel quale potrebbe rientrare il Napoli

Mundo Deportivo riporta gli ultimi aggiornamenti relativi al discorso della Superlega, bocciata dalla UEFA. La sinergia con diversi top club europei e i risultati in termini di entrate derivati da format più di stampo internazionale come l’ICC rappresentano buoni punti di partenza a sostegno della necessità. L’emergenza economica e finanziaria causata dal Coronavirus, inoltre, non ha fatto altro che accelerare il discorso e la volontà delle squadre coinvolte di portare avanti il progetto. Nel 2019 fu già scartata una bozza di progetto. Dal 2024, tuttavia, non si esclude la possibilità di vedere riformato il sistema dei gironi della Champions, per passare a 4 gruppi da 8 squadre ciascuno.

Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, City, Chelsea, Arsenal e Tottenham, Juventus, Milan e Inter, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarebbero le partecipanti fisse. Rimangono in ballo club come Ajax, Porto, Benfica, Roma e Napoli, cioè club con un passato d’eccezione ma che, dal punto di vista prettamente economico, non garantirebbero entrate comparabili a quelle delle big internazionali.