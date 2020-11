Napoli, per Piotr Zielinski ed Eljif Elmas possibile scampolo di partita contro il Sassuolo

Dopo tre settimane di positività al COVID-19, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas vogliono tornare a giocare nel match di oggi contro il Sassuolo. Gennaro Gattuso, però, ha deciso di non schierarli titolari, ma per entrambi è possibile subentrare a gara in corso, come sottolinea oggi La Repubblica: “Scalpita anche Zielinski: il centrocampista polacco è guarito dal Covid, si è allenato regolarmente per tutta la settimana e spera di ritagliarsi spazio in corso d’opera, in modo da aumentare il minutaggio giovedì contro il Rijeka. Zielinski vuole lasciarsi alle spalle il virus che lo ha colpito e il lungo stop di oltre un mese. Stesso discorso pure per Elmas, pronto per la panchina”.

Entrambi i centrocampisti hanno fatto sentire la loro assenza. Sia il polacco sia il macedone, infatti, sono eleggibili come sostituti di Lorenzo Insigne, che negli ultimi tempi ha incontrato più di qualche problema fisico. Il Napoli ha vinto tutte le partite finora e con due innesti in più si prepara a volare.