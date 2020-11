GAZZETTA – La mediazione di Cristiano Giuntoli è stata determinante per il rinnovo di Gennaro Gattuso

“Inter, così non VAR”. Questo il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola si sofferma sul pareggio traInter e Parma, con la rimonta nerazzurra avvenuta nel finale e le proteste da parte di Giuseppe Marotta nel post-partita circa il funzionamento del VAR. La rosea si dedica molto anche al Napoli e in particolare all’imminente rinnovo di Gennaro Gattuso con gli azzurri.

Nella giornata di ieri è stato sancito l’accordo tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis per un nuovo contratto fino al 2023, con un ingaggio da 1,9 milioni di Euro più bonus. Ci sarebbe anche un premio da confermare, da 500.000 Euro aggiuntivi nel caso in cui il Napoli dovesse vincere lo scudetto. “La mediazione di Cristiano Giuntoli è stata determinante perché allenatore e presidente sancissero l’intesa con una stretta di mano. Accordo che potrebbe essere firmato nei prossimi giorni, perché per il tweet ufficiale manca solo la firma del tecnico sul rinnovo biennale”.