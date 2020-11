CDS – Per Gennaro Gattuso altri due anni con il Napoli: niente clausole

“Svolta Gattuso: altri due anni con il Napoli“. Titola così in prima pagina nell’edizione odierna il Corriere dello Sport: “De Laurentiis blinda il tecnico che oggi sfida il Sassuolo per la quinta vittoria di fila“. A centro pagina spazio alla crisi nel calcio per l’emergenza Coronavirus: “Stipendi a rischio. 400 milioni di perdite: 15 club non possono pagare”.

Gennaro Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli fino al 2023. Ieri la stretta di mano tra l’allenatore calabrese e Aurelio De Laurentiis per un prolungamento duraturo. Presidente e tecnico condividono gli stessi orizzonti. “Mica so’ matto che la lascio ad un altro”, avrebbe commentato il mister del Napoli, ora che il legame s’è stretto ancor di più con un rinnovo ormai sancito. Aurelio De Laurentiis e “Ringhio” hanno finalmente intuito d’essere fatti l’uno per l’altro e per questo sono pronti a siglare un accordo fino al 2023 senza clausole soffocanti, nel rispetto dei reciproci ruoli.