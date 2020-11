Napoli, c’è l’intesa tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis per il rinnovo fino al 2023

Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis hanno pranzato insieme a Castelvolturno alla vigilia del match tra il Napoli e il Sassuolo. Cresce la fiducia per il rinnovo del contratto dell’allenatore calabrese, l’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. Si lavora sulle clausole da inserire nel contratto, ma le parti hanno scelto di venirsi incontro per evitare rallentamenti.

Ormai manca poco. Il nuovo contratto col Napoli legherà il tecnico al club azzurro fino al 2023. Gennaro Gattuso dovrebbe percepire un ingaggio di circa due milioni netti a stagione con bonus senza clausole e penali. Con tutti gli accordi trovati, adesso mancherebbe soltanto l’annuncio, ossia il tradizionale tweet del presidente. “Ringhio” ha portato subito un trofeo a Napoli, 5 anni e mezzo dopo l’ultimo successo in casa partenopea. Il campionato attuale è partito alla grande, quindi è legittimo pensare di poter puntare in alto.