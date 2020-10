Quella volta che Gennaro Gattuso litigò con Sean Connery: “Ditegli di farsi i ca**i suoi!”

Anche Aurelio De Laurentiis ha voluto omaggiare Sean Connery, celebre interprete di 007. “Sean Connery, un grande attore, un uomo colto, ironico e affascinante. Resta un’icona del Cinema e una grande testimonianza di un James Bond unico e irripetibile. Sono vicino a tutta la sua famiglia”, ha scritto il presidente del Napoli su Twitter. Sean Connery non appariva in pubblico da diverso tempo ed è scomparso all’età di 90 anni. Aveva iniziato a recitare a metà degli anni ’50.

Il noto attore è legato anche ad un curioso aneddoto che riguarda Gennaro Gattuso. Durante la sua vicepresidenza al Glasgow Rangers, infatti, si oppose alla cessione del centrocampista alla Salernitana. Lo stesso “Ringhio” ha raccontato l’episodio in un’intervista di alcuni anni fa. “Chiamai i miei procuratori che erano con lui e il proprietario dei Rangers e in dialetto gli dissi: ‘Dite a Sean Connery di farsi i ca**i suoi!'”. Già allora l’attuale tecnico del Napoli non mancava di esprimere tutta la sua grinta.