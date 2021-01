Supercoppa, Mario Sconcerti sottolinea: “Stavolta è mancato Piotr Zielinski”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Juventus nella Supercoppa Italiana. “È stata una partita importante e non bellissima. Ricordo un solo tiro in porta di Lozano, più il gol di Ronaldo e il rigore sbagliato da Insigne. Il gioco è stato attento, quasi sempre inespresso, tutti hanno bloccato tutti”.

“La Juve ha fatto di più del Napoli, nel senso del gioco, cioè possesso del campo e ricerca di un ordine. Ma è stato il Napoli a creare l’unica occasione e a sbagliare l’altra, il rigore di Insigne. Sono queste incongruenze che inseguono il Napoli da inizio stagione. È una squadra completa, ma non arriva mai tutta insieme. Stavolta è mancato Zielinski, forse il giocatore che completerebbe la Juve. È mancata la qualità di mezzo, troppo scolastica tra Demme e Bakayoko. È mancato Insigne sul rigore e questo vale tutto il risultato”.