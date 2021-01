Calciomercato Napoli, per Arkadiusz Milik al Marsiglia è questione di ore: 13 milioni agli azzurri

Aurelio De Laurentiis è venuto incontro ad Arkadiusz Milik e all’Olympique Marsiglia. L’operazione per il trasferimento del polacco in Francia è quasi completata. Al Napoli andranno 8 milioni di Euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 13. Uno sconto ottenuto dal Marsiglia, che in cambio ha garantito al Napoli un quarto dell’eventuale futura rivendita dell’attaccante. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo.

Alla fine l’ha spuntata il Marsiglia per la necessità di Arkadiusz Milik di andare a giocare e non perdere gli Europei. Il giocatore si è infatti accontentato di uno stipendio più basso di quelli che gli erano stati proposti in estate e anche a gennaio da altri club: 2,7 milioni di Euro come parte fissa più una serie di bonus che gli permetterebbero di arrivare a 3,5 milioni complessivi. Ormai manca poco per l’ufficialità: Arkadiusz Milik non sarà più un calciatore del Napoli.