Antonio Corbo critica: “Lorenzo Insigne non è il vero uomo squadra che Gennaro Gattuso e il Napoli erano certi di aver trovato”

Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha criticato il Napoli e Lorenzo Insigne. “Implacabile è la tensione che soffoca l’estro di Insigne, chiamato a battere il rigore del suo centesimo gol. Una puerile vanità lo porta ad esagerare: segnare e spiazzare Szczesny. Gli riesce solo la seconda idea, fallisce miseramente la prima. Il tiro, se è un tiro, scorre lento come un rivolo d’acqua su un greto asciutto. Piano piano, fuori fuori. Che tristezza. Con Insigne firma la grave sconfitta anche il mai visto Zielinski, un altro dei big che svela tutta la verità sul Napoli degli eterni chiaroscuri. Non sarà mai una squadra da trionfi, se sono così repentini e pesanti i suoi tonfi”.

“Ci vorrà del tempo perché Insigne convinca se stesso e il Napoli: non è ancora lui il vero uomo squadra che Gattuso ed il Napoli erano certi di aver trovato. Si asciughi le lacrime e ricominci. Classe e tempo ne ha”.